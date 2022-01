Vöhringen

Eskalation am Bahnsteig: DB-Mitarbeiter beschimpft einen Pendler

Am Bahnhof in Vöhringen soll ein Bahnmitarbeiter einen Pendler beleidigt haben. Der ärgert sich mehr über die ständigen Zugausfälle als über die Beleidigung.

Plus Verspätungen und Ausfälle bei der Illertalbahn machen es Pendler Stefan Weiß schwer, jeden Tag pünktlich nach Ulm zu kommen. Nun wurde ein Bahnmitarbeiter ausfällig.

Von Franziska Wolfinger

Zwei Autos für zwei Personen? Das ist Stefan Weiß definitiv zu viel. Klimaschutz liegt ihm am Herzen, er pendelt aus Überzeugung mit öffentlichen Verkehrsmitteln von seinem Wohnort Vöhringen zu seinem Arbeitsplatz nach Ulm. Doch dabei geht seit einigen Monaten vieles schief: Verspätungen, Zugausfälle und kaum Infos am Bahnsteig. Wegen eines krassen Vorfalls zeigte er nun sogar einen Mitarbeiter der Bahn an. Was ist passiert?

