Evangelischer Kirchenchor in Vöhringen löst sich nach 74 Jahren auf

Plus Der Chor der Martin-Luther-Gemeinde in Vöhringen war ein Beispiel für gelebte Ökumene. Doch es fehlt Nachwuchs. Die Chorleiterin wurde feierlich verabschiedet.

Von Ursula Katharina Balken

Eine Ära geht zu Ende. Nach 45 Jahren legt Barbara Kreimann den Taktstock aus der Hand. Mehr noch: Der Chor, der an christlichen Feiertagen die Gottesdienste in der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Vöhringen musikalisch bereicherte, hat am Ostersonntag das letzte Mal das Hochfest der Christenheit sängerisch gestaltet. Es fehlen junge Stimmen. Kurz vor dem 75. Geburtstag der Chorgemeinschaft heißt es nun Abschied nehmen.

An diesem Abend tröpfeln acht Sängerinnen und zwei Sänger ins evangelische Gemeindehaus. Probe ist angesagt, es wird die letzte sein. Die Begrüßung untereinander ist wie immer herzlich, wenn es auch eine eher gebremste Fröhlichkeit ist. Irgendwie will man es nicht wahrhaben, dass eine gemeinsame Zeit zu Ende geht. Es hängt eine gewisse Traurigkeit in dem kleinen Raum. Armin Paulus ist der Chronist. "Dass der Chor einen so langen Bestand hatte, verdanken wir den treuen Sängerinnen und Sängern." Er selbst ist seit 65 Jahre dabei, Barbara Kreimann 50 Jahre als Sängerin, 45 Jahre als Chorleiterin.

