Feuerwehr-Einsatz bei Wieland: Schlauch platzt

Bei der Vöhringer Firma Wieland gibt es eine technische Störung. Zusätzlich zur Werkfeuerwehr wird die städtische Wehr informiert.

Kleinbrand bei der Firma Wieland in Vöhringen: Diese Erstmeldung ging an die Polizei Illertissen und die städtische Feuerwehr Vöhringen, die zur Unterstützung der Werkfeuerwehr gerufen wurde. Als die Retter am Mittwochvormittag auf dem Firmengelände ankamen, hatte sich der Vorfall laut Polizeiangaben bereits erledigt.

Kleiner Sachschaden entsteht durch die Störung

Aufgrund einer technischen Störung platzte demnach ein Schlauch an einer verarbeitenden Anlage und es gab eine kurze Verpuffung. Hierbei entstand minimaler Sachschaden, der nicht beziffert werden kann. Eine weitere Gefährdung wurde laut Polizeibericht ausgeschlossen. Dennoch wurde die betroffene Maschine vorsorglich heruntergefahren. (AZ)