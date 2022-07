Feuerwehr löscht brennende Hecke in Vöhringen

Ein Mann möchte in Vöhringen mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten. Dabei fängt eine Thujahecke Feuer. Das Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Zehn Meter einer mannshohen Thujahecke sind einem Feuer zum Opfer gefallen, das am Freitagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr am Rande der Vöhringer Schubertstraße ausbrach. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner versucht, unter der Hecke mithilfe eines Gasbrenners Unkraut zu vernichten, was angesichts der sommerlichen Temperaturen und der in den Pflanzen enthaltenen ätherischen Öle schnell zum Vollbrand der Hecke führte. Die rasch eingreifende Vöhringer Feuerwehr bekam die Flammen in den Griff und konnte auch ein mögliches Übergreifen auf das nahe stehende Wohnhaus, von dem in der Alarmmeldung die Rede gewesen war, verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest. (wis)