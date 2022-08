Feuerwehr löscht brennenden Balkon in Vöhringen

Ein Passant bemerkt einen brennenden Balkon, den die Feuerwehr schnell löschen kann. Der Schaden beträgt 30.000 Euro.

Ein aufmerksamer Passant hat am Samstag gegen 19.30 Uhr einen brennenden Balkon einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Memminger Straße in Vöhringen entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen traf kurz darauf am Einsatzort ein und brachte den Brand mittels Einsatzes der Drehleiter rasch unter Kontrolle.

Danach stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass ein dort stehender Herd offenbar einen technischen Defekt erlitten hatte. Er geriet in Brand und das Feuer griff auf diverse Gegenstände, die auf dem Balkon gelagert wurden, über.

Der Rauch zog zudem in die dazugehörige Wohnung. Die beiden Bewohner der betreffenden Wohnung konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Der Sachschaden an Wohnung und Balkon wird auf 30.000 Euro geschätzt. (AZ)