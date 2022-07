Feuerwehr löscht brennenden Traktor in Vöhringen

Ein 28-jähriger Landwirt ist gerade mit seinem Traktor unterwegs, als es plötzlich aus dem Motorraum raucht. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Auf 10.000 Euro beläuft sich nach Angaben der Polizei der Sachschaden, der durch einen Motorbrand bei einem Traktor entstanden ist. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr am südlichen Ortsrand von Vöhringen auf der Staatsstraße 2031 bei der Abzweigung zum dortigen Bahnübergang. Ein 28-jähriger Landwirt war dort mit der Zugmaschine und zwei mit gedroschenem Getreide voll beladenen Anhängern in Richtung Norden unterwegs, als er Rauch aus dem Motorraum feststellte.

Die Feuerwehr wurde zunächst irrtümlich nach Bellenberg alarmiert

Geistesgegenwärtig steuerte er das Gespann auf den neben der Straße liegenden Feld- und Radweg. Die Feuerwehr Bellenberg, die gemeinsam mit den Wehren aus Betlinshausen und Illertissen zunächst irrtümlich zum südlichen Ortsrand von Bellenberg alarmiert worden waren, konnte das Feuer löschen. Anschließend übernahm die nachalarmierte Wehr aus Vöhringen die Einsatzstelle. Weiterer Schaden ist nach Angaben der Polizei nicht entstanden. (wis)