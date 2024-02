Feuerwehr rückt wegen Brand in einer Entsorgungsfirma aus

Auf einem Betriebsgelände in Vöhringen gerät ein Müllballen in Brand. Mitarbeiter rufen die Feuerwehr und beginnen selbst mit Löschmaßnahmen.

Zu einem "Brand einer Lagerhalle" sind die Feuerwehren Vöhringen, Illerberg-Thal und Illerzell am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr alarmiert worden. Auf einem Betriebsgelände an der Adalbert-Stifter-Straße waren Mitarbeiter der dort ansässigen Entsorgungsfirma dabei, Müll in Ballen zu pressen. Einer dieser Ballen fing aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Parallel zum Absetzen eines Notrufes begannen die Mitarbeiter selbst mit Löscharbeiten. Diese waren auch erfolgreich, sodass die Feuerwehren nicht mehr einzugreifen brauchten. Der Schaden dürfte sich dank der schnellen und effektiven Löschmaßnahmen in Grenzen halten. (wis)