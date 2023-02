Frau findet gestohlenes Motorrad in Vöhringen

Ein bislang unbekannter Täter stiehlt in Vöhringen ein Motorrad. Vermutlich musste er es wegschieben. Eine Zeugin findet das Zweirad und alarmiert die Polizei.

Noch ist unklar, wer in Vöhringen ein schwarzes Motorrad der Marke Yamaha gestohlen hat. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch im Zeitraum zwischen 17 und 23 Uhr im Bereich Zwischen den Bächen. Die Maschine war dort für längere Zeit am angrenzenden Durchgang zu einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Der Besitzer hatte zudem die Batterie ausgebaut. Das Motorrad war daher nicht fahrbereit und der Täter muss es weggeschoben haben.

Zeugin findet das gestohlene Motorrad und ruft die Polizei

Eine Zeugin fand die Maschine später im Bereich der Schlesierstraße und verständigte die Polizei. So wurde der Geschädigte erst auf den Diebstahl aufmerksam. Das Motorrad wurde ihm wieder ausgehändigt, nachdem die Polizei Spuren gesichert hatte. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)