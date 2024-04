Vöhringen

12:28 Uhr

Geldautomat im Kaufland-Supermarkt geknackt: Polizei sichert Spuren

Jemand hat in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in einem Supermarkt in Vöhringen aufgebrochen. Die Polizei ermittelt. Was das für die Kunden bedeutet.

Der Geldautomat im Eingangsbereich des Kaufland-Supermarktes im Gewerbegebiet Vöhringen-Nord ist in der Nacht zum Mittwoch aufgebrochen worden. Im Laufe des Vormittags war die Kriminalpolizei mit der Spurensicherung beschäftigt. Der Haupteingang zum "Kaufland" ist derzeit noch gesperrt; der Supermarkt ist aber über den Nebeneingang auf der Nordseite problemlos zugänglich. Der Verkauf geht ungehindert weiter. Erste Erkenntnisse zu Tathergang, Tatwerkzeug und Beuteschaden wird die Polizei voraussichtlich am Nachmittag bekanntgeben. Wir berichten, sobald neue Informationen vorliegen. Das Bild zeigt den Tatort nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen. (wis)

