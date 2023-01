Geplante Umgestaltung verändert die Verkehrsführung in Vöhringen

Plus Um das Projekt "Neue Rathaus-Mitte" in Vöhringen zu ermöglichen, muss eine Straße verlegt werden. Ein Kreisverkehr soll eine Kreuzung mit Ampel ersetzen.

In der Vöhringer Innenstadt ist ein weiterer Kreisverkehr geplant. Mit dem Thema hat sich der Bau- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung befasst. Die Stadträte billigten den vorgelegten Entwurf der Architekten, die den neuen Verlauf der Kreisstraße NU14 ausgearbeitet haben. Die Straßenverlegung ermöglicht den Bau der „Neuen Rathaus-Mitte“, zu der zusätzliche Häuser und eine Neugestaltung der Freiflächen um Kulturzentrum und Rathaus gehören. Auch im Neu-Ulmer Kreistag wird über die Änderung noch beraten.