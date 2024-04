Graffiti-Sprayer besprüht Garage in Vöhringen unerlaubt

Eine Garage in Vöhringen wurde am Montag von einem bisher Unbekannten mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Täter.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag im Zeitraum zwischen 7.00 und 16.45 Uhr die Wand einer Garage in Vöhringen in der Mittelstraße, Ecke Rue de Vizille mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Graffiti-Sprayer in Vöhringen

Wie die Polizei mitteilt, schätzt sie den Sachschaden auf mehrere Hundert Euro und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Graffiti-Sprayer machen können, sich unter der Telefonnummer 07306-96510 zu melden. (AZ)