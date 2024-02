Vöhringen

vor 19 Min.

Heißer Ofen löst Brand auf einer Baustelle aus

In einem Anbau am Finkenweg in Vöhringen hat es am frühen Mittwochabend gebrannt.

Ein Feuer in einem Anbau hinter einem Wohnhaus in Vöhringen führt glücklicherweise nur zu einem Sachschaden. Bewohner bringen sich rechtzeitig in Sicherheit.

Genau zwei Stunden nach dem Alarm zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb musste die Feuerwehr Vöhringen am frühen Mittwochabend ein weiteres Mal ausrücken. Im Finkenweg wurde ein Brand in einem Anbau hinter einem Wohnhaus gemeldet. Wie sich beim Eintreffen des Löschzuges herausstellte, hatte eine Anwohnerin starke Rauchentwicklung bemerkt und daraufhin sofort einen Notruf über 112 abgesetzt. Außerdem informierten sie die weiteren Menschen, die in dem Haus wohnen, sodass alle das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Ihre ersten eigenen Löschversuche musste die Frau wegen der starken Verrauchung ergebnislos abbrechen. Arbeiter hatten die Baustelle verlassen, ohne den Ofen auszumachen Die Feuerwehren aus Vöhringen und Illerberg-Thal kamen mit etwa 25 Einsatzkräften und konnten das Feuer unter schwerem Atemschutz schnell löschen. Wie die Polizei ermittelte, finden in dem Anbau derzeit Renovierungsarbeiten statt. Um diese bei angenehmeren Temperaturen ausführen zu können, war dort ein Ofen aufgestellt worden. Nach Ende der Arbeiten hatte die dort tätigen Personen die Baustelle verlassen, ohne auf den immer noch beheizten Ofen zu achten. Eine halbe Stunde danach, kurz vor 18.30 Uhr, verformte sich das Ofenrohr und fiel auf einen daneben liegenden Holzstapel. Dieser sowie Teile des Baustellenmaterials fingen Feuer und eine Fensterscheibe barst wegen der Hitzeentwicklung. So entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Verletzte gab es nicht. Der bereit stehende BRK-Rettungsdienst brauchte somit nur den Einsatz der Atemschutzträger abzusichern. (wis)

