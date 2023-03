Vöhringen

Alte Brauerei in Illerberg wird zum neuen Wohnquartier für Senioren

Plus Auf dem Areal mitten in Illerberg plant ein Bauherr drei Häuser mit barrierefreien Wohnungen und saniertem Brauerei-Gebäude. Zudem sollen Café und Hofladen entstehen.

Von Carolin Lindner

Wo in Illerberg früher Bier gebraut wurde, entsteht bald ein neues Wohnquartier: Der Illerberger Timo Söhner plant auf dem Gebiet der ehemaligen Brauerei drei Häuser mit altersgerechten Wohnungen, das bestehende Brauerei-Gebäude will er sanieren. Das Areal soll grün gestaltet werden und viele Möglichkeiten für Freizeit und generationenübergreifende Projekte bieten. Söhner bezieht auch die Caritas in seine Pläne mit ein, diese will dort individuelle Betreuung und Freizeitprogramm für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner anbieten. Aber auch alle anderen Illerberger sollen von den Plänen auf dem Brauerei-Gelände profitieren.

