Einbruch in Scheune: Axt und Rasenmäher sind verschwunden

Jemand ist in Illerberg in eine Feldscheune eingebrochen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Jemand ist in Illerberg in eine Scheune eingebrochen und hat Werkzeug und Maschinen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr. Die Feldscheune befindet sich im Bereich der Weißenhorner Straße und St.-Florian-Straße, in der Nähe des Kreisverkehrs an der Autobahnanschlussstelle Vöhringen. An beiden Toren wurden die Vorhängeschlösser mit einem Werkzeug bearbeitet. Aus dem Stadel entwendeten der oder die Täter eine Spaltaxt, einen Rasenmäher und einen Mähbalken. Der Abtransport der Beute dürfte aus Sicht der Polizei sehr wahrscheinlich mit einem Anhänger oder einem Transporter erfolgt sein. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich an die Illertisser Polizei, Telefon 07303/9651-0, wenden. (AZ)