Vöhringen/Illerberg

vor 17 Min.

Eine Krippe aus der Plastiktüte steht in Illerberg

Eine Krippe aus Haiti, ihr Alter ist nicht feststellbar, landete in ihre Einzelteile zerlegt beim Krippenverein Illerberg. Roland Binder, ehemals Vorsitzender des Vereins, machte sich ans Werk, sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen,

Plus Eine Darstellung von Christi Geburt aus Haiti bereichert die Sammlung des Krippenvereins. Wie das ungewöhnliche Stück nach Illerberg kam.

Von Ursula Katharina Balken

Sie kam in einer unscheinbaren Verpackung: In einer Plastiktüte landete eine Krippe aus Haiti im schwäbischen Illerberg. Dort hat der Krippenverein das ungewöhnliche Stück nicht nur in Obhut genommen - die Darstellung der Geburt Jesu Christi fand dort auch zu neuem Glanz.

