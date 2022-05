Unbekannte stehlen einen Biertisch aus einem Garten

Nach einer Feier nehmen Unbekannte einen Biertisch aus einem Garten in Illerberg mit. Die Bänke ließen sie zurück.

In Illerberg haben Unbekannte einen Biertisch aus einem Garten in der Schützstraße gestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat wohl in der Zeit zwischen 3 Uhr nachts und 9.30 Uhr. Zuvor hatte im Garten des Einfamilienhauses eine Feier stattgefunden, heißt es. Die beiden Bänke, die zur Garnitur gehörten, ließen die Täter oder Täterinnen zurück. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)