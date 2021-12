Zu Weihnachten soll die Illerberger Kirche wieder erstrahlen

Plus Die Beleuchtungsanlage der Illerberger Kirche ist defekt. Neue Strahler sind nötig. Vorerst ist ein Provisorium geplant - damit die Kirche zu Weihnachten leuchtet.

Aufmerksamen Beobachtern ist es schon länger aufgefallen: Die Beleuchtungsanlage, die jahrelang die Illerberger Pfarrkirche in helles Licht getaucht hat, ist defekt. Neue Strahler sind nötig. Doch vor Weihnachten ist ein Austausch nicht mehr möglich. Jetzt wird ein Provisorium montiert, um das Gotteshaus über die Feiertage wieder ins rechte Licht zu rücken.