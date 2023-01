Glatteis führt zu mehreren Unfällen in Vöhringen und Au

Zwei Radfahrer stürzen im Bereich der Robert-Bosch-Straße in Vöhringen und müssen in eine Klinik gebracht werden. In Au kommt ein Auto ins Rutschen.

Im Verlauf des Donnerstags haben sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Illertissen drei Glatteisunfälle ereignet. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 46-Jähriger dem Polizeibericht zufolge mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Robert-Bosch-Straße in Vöhringen in nördlicher Richtung. Als er in ein dortiges Firmengelände einbiegen wollte, kam er wegen Straßenglätte zu Fall. Der Fahrradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am späten Donnerstagabend kam es ebenfalls im Bereich der Robert-Bosch-Straße in Vöhringen zu einem ähnlichen Unfall. Ein 55-Jähriger stieg dort gegen 22.10 Uhr auf sein Fahrrad und wollte losfahren. Wegen der erneut einsetzenden Straßenglätte rutschte sein Fahrrad beim Anfahren weg und der Mann stürzte auf die Seite. Auch er musste mit Verdacht auf einen Knochenbruch in ein Krankenhaus gebracht werden.

Glätteunfall in Au: Pkw kollidiert mit Gartenzaun

Gegen 23.10 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto im Illertisser Ortsteil Au von der Brandenburger Straße in den Asternweg ein. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, so teilt die Polizei mit, kam das Auto ins Rutschen und kollidierte geradewegs mit einem Gartenzaun. Der 19-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet. (AZ)