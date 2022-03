Unbekannter stiehlt Zigaretten von einem Gartentisch

Anwohner in Illerzell bemerken, wie ein Mann eine Schachtel Zigaretten an sich nimmt, die auf einem Gartentisch liegt. Wer hat den Vorfall noch beobachtet?

Ein dreister Dieb hat am Freitagnachmittag eine Schachtel Zigaretten in Illerzell entwendet. Anwohner der Mühlbachstraße, so teilt die Polizei mit, bemerkten, dass ein unbekannter Mann die Schachtel mitnahm. Sie lag auf einem Gartentisch. Nachdem die Anwohner den Mann angesprochen hatten, flüchtete er. Laut Beschreibung handelt es sich um einen etwa 30- bis 40-Jährigen mit dunkler Hautfarbe. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)