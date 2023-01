In Vöhringen sollen alle in Sicherheit leben können

Plus Beim Neujahrsempfang wirbt Bürgermeister Neher für Zusammenhalt und stellt sich gegen Fremdenfeindlichkeit. Große Leistungen werden in Vöhringen gewürdigt.

Rund 130 Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntagabend zum traditionellen Jahresempfang, den die Stadt Vöhringen gemeinsam mit den Pfarreien „St. Michael“ Vöhringen, „ St. Martin“ Illerberg und „St. Ulrich“ Illerzell feierte. „Wir sind überwältigt von der Zahl der Besucher“, sagte Bürgermeister Michael Neher im voll besetzten Saal des Josef-Cardijn-Hauses vor Vertretern aus Bürgerschaft und Politik, darunter Repräsentanten örtlicher Vereine und Organisationen, des Landkreises und natürlich der örtlichen Kirchengemeinden.