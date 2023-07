Jugendhaus-Jubiläum und Feuershow: Vöhringen lässt es krachen

Am Wochenende kam Vöhringen nicht aus dem Feiern heraus: Das Jugendhaus feierte seinen 40. Geburtstag und eine Feuershow zog die Blicke auf sich.

Wer so viele Jubiläen zu feiern hat wie Vöhringen dieses Jahr, der kann es auch ordentlich krachen lassen. Am vergangenen Wochenende wurde der 40. Geburtstag des Jugendhauses groß gefeiert, und eine große Feuershow zum Stadtjubiläum schloss den Sonntag ab. Bürgermeister Michael Neher bedankte sich besonders bei den Jugendlichen für die Organisation des JuHa-Festes. Immerhin bringen diese das Leben in das Jugendhaus und gestalten das Geschehen aktiv mit. Auch die Ukrainische Gemeinde Vöhringen bedankte sich bei Bürgermeister Neher und bei den Organisatoren des Festes. In den Räumlichkeiten des JuHa waren viele schöne Schätze aus vergangenen Zeiten in Form von Bildern und einer Diashow zu bestaunen. Im "Goldenen Buch" verewigten sich viele Anwesende.

48 Bilder Open Air und Feuershow: So war das Jubiläums-Wochenende in Vöhringen Foto: Thomas Kempf

Am Abend ging auf dem großen Parkplatz vor der Stadtpfarrkirche „der Punk ab“: Zahlreiche Hausbands des JuHa traten mit satten Bässen auf und begeisterten ihr Publikum. Ebenso begeisternd war dann am Sonntagabend die Feuershow zum Jubiläum 30 Jahre Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus. Das Motto: Feuer und Flamme für Vöhringen.