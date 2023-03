Manege frei für den Zirkus Mulan in Vöhringen

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren: Der Zirkus Mulan gastiert von Donnerstag, 23. März, bis Sonntag, 2. April, in Vöhringen.

Das bunte Zirkusprogramm, das in den kommenden zwei Wochen an der Illerberger Straße am Kreisel geboten ist, begeistert nicht nur Kinder. Der Geruch von Sägemehl und das Getrappel der über 30 Tiere versetzen auch Erwachsene in nostalgische Erinnerung zurück. In dem 90-minütigen Programm bietet der Zirkus Mulan jonglierende Artisten und Akrobatik. Zudem versuchen die beiden Clowns Spaghetti und Bratkartoffel sich an einer Hundedressur. Neben den Hunden bringt der Zirkus auch Pferde, Ponys, Esel, Lamas, Hunde, Kamele und Ziegen mit.

Kamel Luisa ist in Illertissen geboren

Der Zirkus Mulan freut sich darauf, wieder in der Gegend aufzutreten. Diese kennt sie gut: Während ihrer Corona-Zwangspause strandete Familie Köllner in Illertissen. Die Zirkusfamilie schlug ihr Lager für ungefähr einen Monat auf dem Festplatz auf. Zumindest gab es in dieser schweren Zeit eine gute Nachricht: Kamelbaby Luisa wurde hier geboren. Der Zirkus hat die Gegend nicht nur deswegen in guter Erinnerung behalten. "Als wir hier waren, haben uns die Menschen sehr unterstützt", erinnert sich Jacqueline Köllner. Mit ihrem Zwischenhalt in Vöhringen wollen sie sich für die erhaltene Hilfe bedanken. So hoffe Köllner darauf, dass viel Publikum sie besucht. Denn die Zirkusfamilie will ihr neuestes Mitglied zeigen: Kamelbaby Rigo, benannt nach Opa Köllner. Das Geschwisterchen von Luisa hat erst vor drei Wochen das Licht der Welt erblickt. Stolz berichtet Jacqueline Köllner: "Wir möchten den vielen lieben Menschen hier zeigen, wie es uns jetzt geht."

Die Aufführungen finden von Donnerstag bis Sonntag jeweils um 14 und 16 Uhr statt. An den beiden Donnerstagen gibt's einen Aktionstag, an dem die Karten für zehn Euro erhältlich sind. Am Familientag am Sonntag zahlen auch Erwachsene den Kinderpreis. Karten gibt es an den Zirkuskassen oder unter Telefon 0163/4507086. (AZ)