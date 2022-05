Mauer angefahren und geflüchtet

Ein Fahrzeug fährt in Vöhringen gegen eine Mauer - und verschwindet gleich nach dem Unfall. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Ein lauter Krach schreckte den Besitzer eines Hauses in der Weidachgasse in Vöhringen am Samstag auf. Als er nachsah, entdeckte er einen Schaden an einer Gartenmauer auf Höhe der Hausnummer 16 - das Fahrzeug, das dagegen gefahren war, hatte sich jedoch bereits wieder entfernt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)