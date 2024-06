Vöhringen/Memmingen

16:28 Uhr

Prozess um Brandstiftungen: Er trank und wollte schauen, "ob es brennt"

Plus Die Anwältin des Angeklagten verliest ein Geständnis zu den Brandstiftungen in Vöhringen im Dezember 2023. Der Mann habe gewusst, dass niemand im Haus ist.

Von Wilhelm Schmid

Schon nach einer knappen halben Stunde war der erste Verhandlungstermin wegen zweifacher schwerer Brandstiftung vom vergangenen Dezember in Vöhringen wieder beendet: Das Gericht hatte – wohl mit Rücksicht auf die psychische Verfassung des Angeklagten – mehrere Zeugen sowie den psychiatrischen Sachverständigen erst auf den zweiten Termin am 27. Juni geladen, sodass beim Eröffnungstermin nur Formalitäten erledigt wurden und Verteidigerin Aliena Popp namens ihres Mandanten eine Erklärung abgab.

Zuvor hatte Oberstaatsanwalt Markus Schroth schwere Vorwürfe vorgetragen: Schwerer Wohnungs-Einbruchdiebstahl, schwere, also menschengefährdende Brandstiftung sowie versuchte schwere Brandstiftung waren die Anklagepunkte. Der 35-Jährige soll, wie mehrfach berichtet, im Dezember 2023 zunächst in die andere Hälfte des von ihm mit bewohnten Doppelhauses eingedrungen sein, dort zunächst rund 300 Euro gestohlen haben, und danach nochmals in die Nachbarwohnung gegangen sein, wobei er dabei einen vollen Benzinkanister mitführte. Den Brandbeschleuniger entzündete er, woraufhin es zu einer Stichflamme kam und die Wohnung kurz darauf in Vollbrand stand. Dabei, so die Anklage, habe er gewusst, dass in der Erdgeschosswohnung eine alleinstehende Frau wohnte und im Obergeschoss ein Mann mit seiner Tochter.

