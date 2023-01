Vöhringen

vor 32 Min.

Mit diesem Programm feiert die Stadt Vöhringen ihr 875-Jahr-Jubiläum

Plus Das Jahr 2023 ist in Vöhringen geprägt von Veranstaltungen mit Bezug zur Stadtgeschichte. Die Stadtverwaltung gibt einen Überblick, was alles geboten wird.

Von Angela Häusler

Zum 875. Mal jährt sich am 6. Februar die erste urkundliche Erwähnung Vöhringens. Dann findet auch der Auftakt zum seit Langem geplanten Vöhringer Jubiläumsjahr statt. 2023 ist von Veranstaltungen mit Bezug zur Stadtgeschichte geprägt – von der Neueröffnung des Stadtmuseums bis zu den beiden Jubiläumsfestwochen im Sommer, die mit einigen Höhepunkten aufwarten. Am Freitag haben Bürgermeister Michael Neher und Pressesprecherin Simone Thalhofer-Preußner das Programm im Detail vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

