Plätzchen-Profis: So gelingen Veronika Becks Rosenplätzchen

Plus Das Geschenk ihrer Nachbarin hat Veronika Beck zu diesem zarten Gebäck inspiriert.

Die Lieblings-Weihnachtsplätzchen von Veronika Beck sind eine Erinnerung an den Sommer - denn die Inspiration für ihre Rosenplätzchen stammt aus der warmen Jahreszeit. "Ich hatte letztes Jahr von unserer Nachbarin einen Rosensirup aus Duftrosen vom eigenen Garten bekommen. Daraus entstanden dann diese etwas anderen Plätzchen", erzählt sie. "Und da die letztes Jahr bei Familie und Freunden schon gut angekommen sind, durften sie dieses Jahr auch nicht fehlen in meinem Sortiment."