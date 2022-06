Radfahrerin gibt nach Unfall in Vöhringen falsche Personalien an

Ein Fahrrad prallt in Vöhringen gegen ein Auto, der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Danach legt die Radfahrerin die Autofahrerin herein.

Nach einem Unfall in Vöhringen, an dem ein Auto und ein Fahrrad beteiligt waren, bittet die Polizei um Hinweise. Denn die Radfahrerin, die nach Angaben der Polizei den Unfall verursacht hat, gab der Autofahrerin völlig falsche Personalien an.

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr war die Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Grubenstraße in Richtung Memminger Straße unterwegs. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dabei fuhr eine von rechts kommende Fahrradfahrerin gegen die Beifahrerseite des Autos. Die Radfahrerin hatte verkehrswidrig den Gehweg benutzt.

Die Polizei Illertissen veröffentlicht eine Beschreibung der Radfahrerin

An dem Auto entstand ein Sachschaden, der auf 1000 Euro geschätzt wird. Die Unfallbeteiligten tauschten nach dem Vorfall die Personalien aus. Zu Hause bemerkte die Autofahrerin, dass sämtliche Angaben der Fahrradfahrerin falsch waren. Sie verständigte die Polizei. Die Unfallverursacherin kann wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlanke Statur, schulterlange Haare. Auffällig an der Frau war eine Tätowierung im Bereich des rechten Ohres in Form eines Halbmonds. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)