Raus aus dem Grau: Wie ein Mann mit Depressionen um sein Recht kämpft

Plus Roman Schneider ist psychisch krank, zum Arbeiten fehlt die Kraft. Auf dem Weg zur Rente stößt er auf Probleme – und gibt nicht auf. Über den Weg heraus.

Von Sebastian Mayr

Bodensee bekam er die Diagnose: eine schwere depressive Episode, ausgelöst durch einen Burn-out. Schneider ist heute 33, und er hat sich Ziele gesetzt. Zum Beispiel, dass er

Was eigentlich mit ihm los war, war Roman Schneider im Sommer 2017 nicht im Ansatz klar. Der Stress und Druck an seinem Arbeitsplatz waren groß. Er war schnell erschöpft, konnte sich schlecht konzentrieren. Dann kamen Magen-Darm-Probleme. In der stationären Therapie in einem Ort ambekam er die Diagnose: eine schwere depressive Episode, ausgelöst durch einen Burn-out. Schneider ist heute 33, und er hat sich Ziele gesetzt. Zum Beispiel, dass er eines Tages wieder in Teilzeit arbeiten möchte. "Ich bin schon sehr lang drin in dieser Spirale mit dieser Depression. Ich bin geprägt durch diese vielen Ungerechtigkeiten, die in so einer Situation auf einen zukommen", sagt er. Schneider hat erlebt, wie ihm immer neue Steine im Weg lagen. Er hat aber auch Steine zur Seite geräumt.

Roman Schneider spricht offen über seine Geschichte. In diesem Text steht dennoch nicht sein richtiger Name. Der Mann will nicht, dass seine Familie mit der Krankheit verknüpft wird. Man kenne sich einfach in Vöhringen, wo er lebt. Er ist in der Stadt aufgewachsen, noch heute lebt er dort bei seiner Mutter. Er hat Freunde, ist gerne hier. Oft parkt er sein Auto am Wanderparkplatz neben der Illerbrücke und geht los, durch den Auwald.

An der Iller zwischen Vöhringen und Illertissen verbringt Roman Schneider oft Zeit. Foto: Sebastian Mayr

Mann aus Vöhringen ist wegen Depressionen schwerbehindert

Der 33-Jährige bekommt Erwerbsminderungsrente von der Deutschen Rentenversicherung. Das Verfahren auf dem Weg dorthin empfand er als anstrengend und unangenehm. Hier ein Termin bei einer Ärztin, da einer bei einem Gutachter. Seine Beschwerden wurden angezweifelt, Anträge abgelehnt. Hilfe fand der Mann beim Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas in Neu-Ulm und Illertissen und beim Sozialverband VdK Bayern. Dort kennt man Schneiders Probleme. "Circa 40 Prozent der Erwerbsminderungsrentenanträge werden abgelehnt, öfter auch mal zu Unrecht", berichtet Daniel Overdiek, der die Rechtsabteilung leitet. Widerspruch und Klage könnten helfen, der VdK verlangt dafür neben sieben Euro Mitgliedsbeitrag im Monat lediglich eine einmalige Gebühr in Höhe von 40, 60 oder 110 Euro. Der Rechtsweg lohne sich oft auch deswegen, weil die im Auftrag des Sozialgerichts erstellten Gutachten meist gründlicher seien als die der Deutschen Rentenversicherung, heißt es vom VdK.

