Vöhringer Kämmerer wird Bürgermeister in Rot an der Rot

Andreas Maaß setzt sich mit deutlichem Vorsprung gegen die Amtsinhaberin durch. Seinem Arbeitsort will er privat verbunden bleiben.

Der Vöhringer Kämmerer Andreas Maaß ist am Sonntag zum Bürgermeister von Rot an der Rot im Landkreis Biberach gewählt worden. Der 46-Jährige ist seit 2019 für die Vöhringer Finanzen verantwortlich. In der Klostergemeinde westlich von Memmingen löst er nun die Amtsinhaberin ab – und das mit einem deutlichem Vorsprung an Stimmen.

Maaß vereinigte 64,9 Prozent der Stimmen auf sich, 34,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für Amtsinhaberin Irene Brauchle. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,9 Prozent. Rund 3700 Menschen waren zum Gang an die Urnen aufgerufen gewesen.

Sein bisheriger Arbeitsort soll der Wohnort von Andreas Maaß bleiben. Der Kämmerer, für den die Stadt nun einen Nachfolger suchen muss, hatte schon vorab angekündigt, er wolle weiterhin in Illerberg wohnen bleiben. Denn seine Familie sei dort stark verankert, weshalb er ihr keinen Umzug zumuten wolle.