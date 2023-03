Sachbeschädigung in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter zerstört einen Werbeaufsteller vor einer Gaststätte in Vöhringen. Die Polizeiinspektion Illertissen hat Ermittlungen aufgenommen.

In Vöhringen hat eine bislang unbekannte Person mutwillig einen Werbeaufsteller vor einer Gaststätte an der Sportparkstraße beschädigt. Dem Polizeibericht zufolge trat der Randalierer vermutlich am Sonntag zwischen 11 und 24 Uhr gegen den Aufsteller, wodurch das Plakat aus der Halterung gerissen wurde.

Die llertisser Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07303/96510. (AZ)