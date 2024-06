Senior verursacht beim Einparken Karambolage

Gleich fünf Fahrzeuge sind beschädigt worden, als ein Senior in Vöhringen in eine Parklücke rangieren wollte.

Ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Vöhringen ereignet. Bei der Karambolage entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Als die Polizei nach einer entsprechenden Mitteilung am Samstagnachmittag zur Falkenstraße fuhr, stellte sich das Unfallgeschehen wie folgt dar: Ein 81-jähriger Autofahrer aus dem Raum Vöhringen wollte in eine Parklücke lenken. Dabei stieß der Mann gegen ein geparktes Auto, das wiederum auf ein nebenan stehendes Fahrzeug geschoben wurde. Beim Rangieren stieß der Senior abermals gegen zwei weitere Fahrzeuge. (AZ)