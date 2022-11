Vöhringen

12:00 Uhr

So will Vöhringen seinen eigenen Strombedarf deutlich senken

Plus Der Vöhringer Stadtrat stimmt einem Klimaschutzkonzept zu. Künftig soll unter anderem mehr Solarstrom auf städtischen Gebäuden produziert werden.

Von Angela Häusler

Die Stadt Vöhringen will mithilfe einer Kooperation mehr Solarstrom auf städtischen Gebäuden produzieren. Dabei soll die Mitwirkung des Leipheimer Unternehmens ESS Kempfle helfen. Die Kommune will durch diese Lösung den Ausbau schneller voranbringen, als es wegen der aktuell vollen Auftragsbücher der Planungsfirmen im Alleingang möglich wäre. Die Stadträtinnen und Stadträte stimmten in ihrer jüngsten Sitzung einhellig zu. Die Umsetzung soll 2023 beginnen.

