Vöhringen

vor 32 Min.

Spectaculum gestaltet einen märchenhaften Nachmittag mit Dornröschen

Plus Für seine aufwendige Inszenierung erhält das Theater Spectaculum bei der Premiere von "Dornröschen" großen Applaus. Lichtspiele machen die Märchenwelt perfekt.

Von Ursula Katharina Balken

Mit der aufwendigen Inszenierung von "Dornröschen" hat sich die Jugendbühne Spectaculum aus Vöhringen nahezu selbst übertroffen. Darüber war sich das Publikum am Wochenende einig: Nicht nur die Kleinen erklatschten sich unermüdlich Zugaben, es war auch eine Vielzahl von Erwachsenen im Kulturzentrum, die nicht als Begleitung von Kindern und Enkeln gekommen waren. Sie wollten einfach mal etwas erleben, was sie an ihre Kindheit erinnerte, so jedenfalls war es häufig in der Pause zu hören.

