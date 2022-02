Vöhringen

vor 32 Min.

Thomas Boxhammer folgt im Stadtrat Vöhringen auf Markus Harzenetter

Thomas Boxhammer (rechts) rückt für Markus Harzenetter in den Vöhringer Stadtrat nach. Bürgermeister Michael Neher vereidigte ihn in seinem neuen Amt.

Plus In der Grünen-Fraktion im Vöhringer Stadtrat gibt es einen Wechsel. Aus gesundheitlichen Gründen hört der Vorsitzende Harzenetter auf.

Von Ursula Katharina Balken und Franziska Wolfinger

Markus Harzenetter hat in sehr persönlich gehaltenen Schreiben an Bürgermeister und an die Fraktionsvorsitzenden seinen Entschluss mitgeteilt, seinen Platz im Stadtrat aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Sein Nachfolger wird Thomas Boxhammer, der bei der vergangenen Kommunalwahl zum ersten Nachrücker für die Fraktion der Grünen gewählt wurde. Gegenüber unserer Redaktion führte Harzenetter die Gründe für seinen Rücktritt näher aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen