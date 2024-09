Fokus auf Vöhringen: Warum Möbel Konrad sein Küchenstudio in Illertissen aufgegeben hat

Zwischen den Möbelriesen im Norden und Süden behauptet sich seit Jahrzehnten das Vöhringer Möbelhaus Konrad. Gerade ist hier ein neues Küchenstudio entstanden. 17 Jahre lang waren „Konrad-Küchen“ zuletzt noch in Illertissen ein Anziehungspunkt, eingerichtet war das Studio in einer Tennishalle. „Wir hatten die Nachbarstadt für unsere Kücheneinrichtungen ausgewählt, weil wir unser Einzugsgebiet vergrößern wollten“, sagt Tanja Konrad-Langenwalter, Chefin des Hauses. „Es ist sehr gut gelaufen“, zieht sie Bilanz. So gesehen wäre ein Umzug gar nicht nötig gewesen.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis