Mann mit Baseballschläger bedroht: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Ein Mann hat in einem Regionalzug von Vöhringen nach Ulm versucht, von einem 21-Jährigen Geld zu erpressen. Die Polizei kennt nun den mutmaßlichen Täter.

Die Polizei kann nach einem Vorfall in einem Regionalzug einen Ermittlungserfolg verzeichnen: Am Abend des 23. November hatte ein zunächst unbekannter Mann in einem Zug von Vöhringen nach Ulm versucht, von einem 21-Jährigen Geld zu erpressen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte der Tatverdächtige durch die Kripo Neu-Ulm zweifelsfrei identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen 33-jährigen Mann aus Vöhringen.

Dem damaligen Polizeibericht zufolge hatte der Täter den 21-Jährigen bereits am Bahnhof in Vöhringen angesprochen und angegeben, ihn zu kennen. Anschließend bestiegen beide Männer den Regionalzug in Richtung Ulm. Um seiner Geldforderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte der Täter sein Opfer mit einem mitgeführten Baseballschläger. Dennoch übergab der 21-Jährige dem Täter kein Geld. Nach Verlassen des Zuges rannte das Opfer davon. Auf seiner Flucht verletzte sich der junge Mann leicht am Fuß. Zu einem weiteren Zusammentreffen der beiden Männer kam es danach nicht. Die Kriminalpolizei suchte in der Folge nach dem Täter und bat die Bevölkerung um Hinweise.

Am Donnerstagmorgen durchsuchte die Kripo nach Angaben der Polizei nun die Wohnung des 33-Jährigen, wodurch sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtete. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (AZ)

