Vöhringen

vor 1 Min.

Umfrage in Vöhringen: Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung?

Passantinnen und Passanten in Vöhringen äußern in unserer aktuellen Umfrage ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung.

Plus Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler. Die Regierung unter seiner Führung hat viel Arbeit vor sich. Passanten in Vöhringen erzählen, was sie jetzt erwarten.

Von Regina Langhans

Mitten in der vierten Corona-Welle nimmt die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP die Arbeit auf. Am Mittwoch hat die Bundesrepublik Deutschland mit Olaf Scholz einen neuen Bundeskanzler bekommen, zudem wurde die künftige Regierung vereidigt. Sofort heißt es für alle: Ärmel hochkrempeln. Denn es stehen etliche ambitionierte Themen auf der Agenda. Wir haben Passantinnen und Passanten in Vöhringen gefragt: Was erwarten Sie vom neuen Ampel-Bündnis?

