Unbekannte werfen Stein gegen Fenster: 1000 Euro Schaden

Eine Frau hört in Vöhringen erst eine Explosion an ihrem Briefkasten, dann fliegt ein Stein gegen die Fensterscheibe. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Explosion am Briefkasten, Stein gegen Fenster: Eine 45-jährige Frau meldete am Samstag gegen 20.50 Uhr in der Hochvogelstraße eine beschädigte Fensterscheibe an ihrer Wohnung. Wie die Polizei mitteilt, sagte die Frau, dass ein Stein gegen die Scheibe flog und diese dadurch beschädigt wurde.

Zudem habe es 30 Minuten zuvor eine kleine Explosion an ihrem Briefkasten gegeben. Die 45-Jährige vermutet dabei laut Polizei einen Böller. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)