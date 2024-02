Unfall bei Vöhringen: Überfuhr ein alkoholisierter Mann eine rote Ampel?

Drei Verletzte und zwei Auto-Totalschäden sind die Folgen eines Unfalls im Vöhringer Norden. Die Polizei nimmt zunächst eine zentrale Frage in den Blick.

Drei verletzte Personen, zwei Auto-Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sowie eine weiträumige Verkehrsumleitung waren die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr im Vöhringer Norden an der Einmündung der Ulmer Straße in die Staatsstraße 2031 ereignete.

Unfall an Ampel an der Ulmer Straße in Vöhrigen

Die Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt: Die Fahrerin eines grauen Nissan fuhr von Senden kommend geradeaus in Richtung Süden, wobei sie selbst und Zeugen aussagten, dass die Ampel für sie Gelb anzeigte. Gleichzeitig kam der Fahrer eines schwarzen BMW aus der Ulmer Straße und wollte nach links in Richtung Senden abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Nissan-Fahrerin und ihre zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst versorgte sie an Ort und Stelle. Der BMW-Fahrer war äußerlich unverletzt. Die Polizei stellte aber fest, dass er alkoholisiert war, und ordnete eine Blutentnahme an. Die Ermittlungen der Polizei richten sich nun zunächst auf die Frage, wie die Ampeln zum Unfallzeitpunkt geschaltet waren.

Die Feuerwehr Vöhringen war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Sie lenkten und sicherten den Verkehr, leuchteten die Unfallstelle aus, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und halfen bei den Aufräumarbeiten.