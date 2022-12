Viel Programm für Vöhringen: Das ist 2023 geboten

Von Hilfskationen über Comedy bis zu Jubiläen: Im Wolfgang-Eychmüller-Haus finden im kommenden Halbjahr zahlreiche Veranstaltungen statt.

Der neue Veranstaltungskalender für das Wolfgang-Eychmüller-Haus für das kommende Halbjahr liegt vor. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen ist den drei Jubiläen gewidmet.

Los geht es am 14. Januar mit Free Vivaldi, die 4. Abo-Veranstaltung, und am 18. Januar das Puppentheater Hein im kleinen Saal. Am 5. Februar ist Premium-Hochzeitsmesse, die Fünf-Sterne-Hochzeit. Am 6. Februar: Zeitsplitter Vöhringen vom einstigen Dorf zur blühenden Stadt, historischer Vortrag im oberen Foyer. Am 11. Februar das Masurs Varieté-Spektakel, eine Liebeserklärung an den Zirkus, die 5. Abo-Veranstaltung. Am 16. Februar das Puppentheater Hein im kleinen Saal. Der Seniorenfasching der Stadt findet am 20. Februar statt, die Tattoo-Convention am 25./26. Februar.

Rotarier sammeln im März für die Tafeln

Der Schüler-Wettbewerb RoboCupJunior steigt am 4./5. März. Am 10. findet die Charity-Veranstaltung des Rotary-Hilfswerks Illertissen-Iller-Günz zugunsten der Tafel-Einrichtung mit den Cityblues Connection & Natural Blues Bank von Norbert Egger statt. Am 17. März wird Hillu's Herzdropfa - "Schtoi-reiche Albschwoaba" gezeigt. Am 18.: Glück g'habt mit Heinrich Del Core. Der Galaball des Freundeskreises des Illertal-Gymnasiums mit der Turnierband Heiner Ohnheiser steigt am 24. März. Einen Tag danach: "Irish Heartbeat - Let's celebrate St. Patricks-Day", Live-Konzertshow mit dem Gráinne Holland Trio, mit der fünfköpfigen Band Fourth Moon und dem Quintett The Outside Track. Das Jugendfestival der Bläserjugend der Stadtkapelle ist am 26. März.

4. April: Gedächtnis-Mahl der Zeugen Jehovas. 15.: Märchenaufführung "Der Diamanat der Königin", Eigenproduktion der Jugendtheaters Spectaculum mit sieben Aufführungstagen. Am 4. Mai kommt das Comedy-Duo "Dui do on de Sell" - Ausblick auf das schwäbische Ehe- und Familienleben. 6.: "Das perfekte Geheimnis", Theaterstück nach dem Erfolgsfilm von Paolo Genovese. 13.: 70er-Jahre-Schlagerparty mit der Band "Papi's Pumpels" im Rahmen der Kulturnacht des Landkreises. Am 24. Mai kommt Günter Grünwald mit seinem Programm "Definitiv vielleicht".

Die Stadt Vöhringen wird 875 Jahre alt und feiert

Am 10. Juni: The Way of Rock'n'Roll, Bergfreunde Vöhringen und Passion4Music präsentieren den Werdegang dieser Musikrichtung. Der Vöhringer Musikanten Express kommt am 18. Juni, präsentiert vom Akkordeon-Club. 23. Juni bis 30. Juli ist die Ausstellung "Das Goldene Buch" anlässlich des 15. Geburtstags des Kunstforums zu sehen. 28. Juni ist Vernissage mit Buchvorstellung "Das Goldene Buch der Stadt Vöhringen". 30. Juni: Addnfahrer Slem ist koa Nudlsubb'n.

Am 2. Juli werden 30 Jahre Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus gefeiert mit Open-Air-Konzert des Heeresmusikkorps Ulm. Später dann Open-Stage der Vöhringer Vereine im Kulturzentrum und eine Feuer-Show. Der Festakt zum 875. Jubiläum von Vöhringen findet am 5. Juli statt, eine Tag später das Konzert der Musikschule Dreiklang zum Stadtjubiläum. Am 9. Juli ist der 8. Vöhringer Spiele- und Familientag.