Vöhringer Seniorenbeauftragte ziehen positive Bilanz

Plus Anton Bidell und Edmund Klingler sind seit einem Jahr die Seniorenbeauftragten des Vöhringer Stadtrats. Nach einem nicht ganz einfachen Start.

Seit rund einem Jahr kümmern sich die beiden Stadträte, Anton Bidell ( Freie Wähler) und Edmund Klingler ( SPD), um die Belange der älteren Vöhringer Bürgerinnen und Bürger. Der ehrenamtliche Posten des Seniorenbeauftragten wurde nach der vergangenen Kommunalwahl in der Stadt neu geschaffen. Besonders begehrt war der Job zunächst nicht, und auch der Start war nicht ganz einfach - und doch fällt die Bilanz der beiden nach rund einem Jahr recht positiv aus.