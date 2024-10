Straße zwischen Emershofen und A7-Anschlusstelle wird voll gesperrt

Zwischen der A7-Anschlussstelle Vöhringen und dem Weißenhorner Stadtteils Emershofen wird die in die Jahre gekommene Fahrbahndecke erneuert. Dafür muss die Kreisstraße NU 9 ab der Zufahrt zur Spedition Gerstlauer bis zum nördlichen Ortsrand von Emershofen für voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt werden, wie das Staatliche Bauamt Krumbach kürzlich mitteilt. Die Sperrung wird am kommenden Montag, 28. Oktober, ab circa 8.30 Uhr aktiviert.

Die Umleitung erfolgt laut Bauamt von der A7-Anschlussstelle Vöhringen über die Kreisstraße NU14 in Richtung Vöhringen, die Staatsstraße 2031 (Umfahrung Vöhringen) nach Bellenberg und weiter über die Kreisstraße NU15 nach Tiefenbach sowie in Gegenrichtung.

Icon Vergrößern So erfolgt die Umleitung während der Vollsperrung der Kreisstraße NU9 zwischen Emershofen und der A7-Anschlussstelle Vöhringen. Foto: Bauamt Krumbach Icon Schließen Schließen So erfolgt die Umleitung während der Vollsperrung der Kreisstraße NU9 zwischen Emershofen und der A7-Anschlussstelle Vöhringen. Foto: Bauamt Krumbach

Die an der Erschließungsstraße „An der Alten Ziegelei“ liegenden Betriebe sowie die Spedition Gerstlauer bleiben von der Anschlussstelle Vöhringen her uneingeschränkt erreichbar, heißt es. Der Anliegerverkehr zur Siedlung „Alte Ziegelei“ ist unter Berücksichtigung des Baubetriebes weitgehend möglich, so das Bauamt in seiner Mitteilung. (AZ)