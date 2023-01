Unbekannte sprengen einen Elektrozaun in der Silvesternacht

Derzeit ist unklar, wer in der Silvesternacht einen Elektrozaun in Volkertshofen beschädigt hat. Die Polizei vermutet, dass Feuerwerkskörper im Spiel waren.

In der Silvesternacht haben sich offenbar mehrere Jugendliche in der Nähe eines Feldwegs am Fohlenweg in Volkertshofen aufgehalten, um dort Silvesterfeuerwerk abzubrennen. Später stellte sich heraus, dass an der dortigen Pferdeweide zwei Isolatoren eines Elektrozaunes – vermutlich mit Feuerwerkskörpern – gesprengt und damit beschädigt worden sind. Das teilt die Polizei mit.

Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigung in Volkertshofen

Darüber hinaus lag ein Straßenbegrenzungspfosten innerhalb der Pferdeweide. Die Polizei nahm unter anderem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Die Beamten bitten Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)