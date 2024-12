100.000 Euro Schaden nach Schmorbrand in leer stehendem Haus

Einsatzkräfte wurden am Samstag zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Wain gerufen. Dabei entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei berichtet.

Schaden in Höhe von 100.000 Euro nach Brand in Wain

Kurz nach 14 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in der Kirchstraße aus. Im Gebäude roch es wohl auch nach Gas. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Kabelschacht zu einem Schmorbrand kam. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Gebäude. Luftmessungen ergaben, dass es zu keinem Gasaustritt kam und der verdächtige Geruch vom Schmorbrand herrührte. Ursächlich dürfte wohl ein technischer Defekt an der Elektrik gewesen sein.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens dürften ersten Schätzungen zufolge rund 100.000 Euro betragen. Denn die gesamte Elektrik wurde wohl beschädigt und im gesamten ersten Obergeschoss waren Rußablagerungen vorhanden. Die Feuerwehr aus Wain war mit drei Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften am Ort. (AZ)