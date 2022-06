Beim Kreativmarkt in Weinried sind auch neue Gesichter dabei

Lokal Organisatorin Christiane Seldner bringt Hobby-Kunstschaffende und gewerbliche Anbieterinnen und Anbieter wieder zusammen. Das ist alles geboten.

Endlich hat das lange Warten ein Ende. Christiane Seldner und rund 30 Hobbykünstlerinnen und Künstler sowie gewerbliche Ausstellerinnen und Aussteller aus einem Umkreis von 50 Kilometern freuen sich darauf, nach mehr als zweijähriger Corona-Zwangspause wieder ihre Kunstwerke und Waren präsentieren zu können. Die Gelegenheit dazu bietet der „Kreativmarkt für Haus und Garten.“ Er findet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Weinrieder Musikantenstadel statt.