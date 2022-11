Weißenhorn

150.000 Euro Schaden bei Großbrand: Anbau mit Hackschnitzelheizung völlig zerstört

Plus Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind in der Nacht in Weißenhorn im Einsatz. Ein Anwohner bemerkte ein Feuer am Anbau seines Wohnhauses.

Von Wilhelm Schmid

In Weißenhorn ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Großbrand gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden, den das Feuer angerichtet hat, auf circa 150.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

