Abfall in Müllwagen geht in Flammen auf - wegen glimmender Zigarette?

Der Inhalt eines Müllfahrzeugs hat sich am Freitag in Weißenhorn entzündet. Die Feuerwehr rückt aus und ist eineinhalb Stunden mit dem Löschen beschäftigt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 44-jähriger Mann mit dem Entsorgungsfahrzeug in die Rudolf-Diesel-Straße. Dort leerte er den Container einer Firma. Vermutlich wegen einer noch glimmenden Zigarette im Restmüll entzündete sich anschließend der komplette Inhalt des Lastwagens: Er begann stark zu qualmen und schließlich auch zu brennen.

Der Fahrer erkannte dies, während er auf dem Parkplatz der Firma wendete, stellte den Lkw auf einer freien Fläche ab und alarmierte sofort die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr Weißenhorn löschte den brennenden Abfall; das Ganze dauerte insgesamt eineinhalb Stunden.

Der Lkw-Fahrer und Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Nach Einschätzung eines Mechanikers entstand auch nur ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro: Die Dachklappe und mehrere Schläuche wurden durch die aufsteigende Hitze im Fahrzeug beschädigt. Ein technischer Fehler oder gar ein Fremdeinwirken konnte laut Polizei ausgeschlossen werden. (AZ)