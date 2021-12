Im "Hirsch" in Attenhofen stellt der Chef seine große Krippe aus

Plus Andreas Kierndorfer besitzt eine orientalische Krippenstadt, die sich Interessierte in Attenhofen anschauen können. Dazu gehört auch eine besonders skurrile Figur.

Wer sich die orientalische Krippenstadt von Andreas Kierndorfer anschauen will, muss viel Zeit mitbringen. Auf einer Fläche von vier auf zwei Metern ergeben sich für die Betrachterinnen und Betrachter immer wieder neue Blickwinkel in unzähligen Szenen mit den etwa 18 Zentimeter großen Figuren aus Ton und Stoff.