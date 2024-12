Auffahrunfall bei Weißenhorn: Drei Fahrzeuge beschädigt

Am frühen Donnerstagabend kam es auf der Staatsstraße 2020 bei Weißenhorn zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Unfall auf Staatsstraße 2020: Drei Fahrzeuge und keine Verletzten

Wie die Polizei mitteilt, war eine 65-jährige Frau mit ihrem Mercedes von Hegelhofen in Richtung Attenhofen unterwegs, als sie wegen eines technischen Defekts außerorts am rechten Straßenrand anhalten musste. Ein nachfolgender 26-jähriger Mann erkannte die Situation und konnte seinen VW-Golf noch abbremsen und vorläufig stehenbleiben. Aber eine danach kommende 21-jährige Frau, die ebenfalls mit einem VW-Golf in Richtung Attenhofen unterwegs war, konnte die beiden stehengebliebenen Fahrzeuge vor ihr in der Dunkelheit nicht mehr rechtzeitig erkennen und prallte auf den vor ihr stehenden Golf auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den vorne stehenden Mercedes aufgeschoben.

Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei vorläufig auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich. Die Feuerwehren Hegelhofen und Attenhofen sicherten die Unfallstelle ab, leiteten den Verkehr wechselweise einspurig an der Unfallstelle vorbei und waren beim Ausleuchten und Aufräumen der Einsatzstelle behilflich.