Weißenhorn

vor 2 Min.

„Backdraft“ in Weißenhorn: So üben Feuerwehrleute bei 600 Grad

Plus In einer speziellen Anlage können Feuerwehrleute derzeit in Weißenhorn die Brandbekämpfung unter realen Bedingungen trainieren. Flammenwände gehören dazu.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Für 130 Feuerwehrleute aus der Stadt Weißenhorn steht derzeit eine außergewöhnliche Übungsanlage zur Verfügung. Die Atemschutzgeräteträger können zusätzlich zu ihrer Aus- und Fortbildung in der Übungsanlage des Landkreises Neu-Ulm im neuen Illertisser Gerätehaus nun drei Wochen lang in einem Container auf dem Gelände der Weißenhorner Feuerwache realistische Szenarien üben.

Unter schwerem Atemschutz steigen sie in den 20 Quadratmeter großen Brandraum ein, wo sie mit verschiedenen Lagen zurechtkommen müssen. Diese reichen vom gasbefeuerten Zimmer- und Treppenbrand bis zum brennenden Stromverteiler. Neben einem Gasleitungsbrand können die Ausbilder auch große Rauchgas-Durchzündungen, sogenannte Flashover einspielen, gegen die dann fachgerecht, also mit kräftigem Sprühstrahl, vorgegangen werden muss. In der Anlage herrschen reale Einsatzbedingungen, die den Feuerwehrleuten ein ideales Trainingsumfeld bieten.

